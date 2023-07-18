Общество 18 июля 2023, 13:49 Американскую НПО признали нежелательной в России Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Wild Salmon Center в России РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Center на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Надзорное ведомство установило, что финансирование компании осуществляли из частных некоммерческих и коммерческих структур, в том числе Министерства внутренних дел США, Министерства сельского хозяйства США и корпорации Googlе.

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Компания декларировала деятельностью сохранение тихоокеанского лосося, однако своими действиями продвигала проекты, которые сковывали развитие экономики в России.

Так Wild Salmon Center продвигала якобы полезные проекты по созданию охраняемых природных территорий на Дальнем Востоке с целью блокировки нефте- и газодобывающих отраслей в Сахалинской области, ограничению рыбного промысла для отечественных компаний в интересах зарубежных неправительственных компаний.