05 февраля 2024, 17:54
Американского журналиста Рогана внесли в список террористов и экстремистов в России
Росфинмониторинг внес журналиста Рогана в список экстремистов и террористов
Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла журналиста американского издания Washington Examiner Тома Рогана в список террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.
Также в перечень попал журналист Гердон Хьюго. Он тоже является сотрудником Washington Examiner. Включение в список Росфинмониторинга влечет за собой ряд ограничений, в том числе блокировку счетов фигурантов перечня.
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В мае 2018 года Следственный комитет России возбудил уголовные дела по «террористическим» статьям в отношении Рогана за его колонку, в которой он призвал взорвать Крымский мост. Хьюго в свою очередь разместил материал на сайте журнала.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков навал идею Рогана безумием. Однако сам журналист сказал, что не сожалеет о написанном, сообщали «Известия».
В 2022 году Роган заявил, что власти Индии проявляют «странное уважение» в отношениях с Россией. Они не осудили СВО в ущерб сотрудничеству с другими странами.
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