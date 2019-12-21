Американского политолога отругали за «убогий юмор» и выгнали из студии «России 1»

Ведущий прервал очередное обсуждение видеороликом, который демонстрировал встречу президента России Владимира Путина и главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Американский политолог прокомментировал увиденное. Он возмутился форматом встречи, ведь они, по его словам, общались в коридоре.

На это ведущий Дмитрий Куликов заявил, что у российского лидера очень напряженный график, поэтому он встретился с Медведчуком там, где было удобно.

«Вы бы не умничали со своим убогим юмором», — произнес Куликов, добавив, что хотел бы выгнать Вайнера из студии.

После этого ведущий дал американскому эксперту нелицеприятную характеристику и напомнил, что переговоры, которые проходят в Санкт-Петербурге, — часть «единственного реального процесса, нацеленного на прекращение убийств».

Вайнер вышел из студии. Останавливать его никто не стал.