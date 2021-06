Американское общество возмутила статья о «паразитизме белых»

Широкое обсуждение и негативную реакцию в США вызвала статья психоаналитика Дональда Мосса, в которой белые люди сравниваются с паразитами. Автора обвинили в расизме. Об этом рассказала «Газета.ru».

Статья под названием «Будучи белым» (On Having Whiteness) была опубликована в журнале Journal of the American Psychoanalytic Association. Статья не содержит результатов исследований — это лишь рассуждения автора о «белых людях».

«Быть белым — это злокачественное, паразитическое состояние. „Белизна“ делает своих носителей ненасытными, жадными и извращенными», — пишет автор статьи.

По мнению психоаналитика, белый цвет кожи дает людям «власть без ограничений, силу без ограничений, [возможность] применять насилие без милосердия». Бороться с проблемой Мосс предлагает «комбинацией психологических и социально-исторических вмешательств», которые смогут умерить «аппетиты» белых людей и призвать их к ответственности.

Стоит отметить, что сам Мосс является «белым». Однако это не помешало ему написать такую статью, а критикам — обвинить его в расизме. Статью раскритиковали. В том числе, представители научного сообщества. Многие писали, что материал пропитан ненавистью и его нельзя воспринимать всерьез. з.

«Это самая низкая и самая опасная форма расизма, маскирующаяся под академический дискурс», — написал один из комментаторов.

Сам Дональд Мосс отказался общаться с прессой по поводу своей работы.