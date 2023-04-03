Общество 03 апреля 2023, 16:52 Американский журналист Гершкович обжаловал решение о своем аресте Подозреваемый в шпионаже журналист WSJ Гершкович обжаловал решение суда об аресте Evan Gershkovich / «ВКонтакте»

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Сотрудник московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, арестованный по подозрению в шпионаже, обжаловал это решение, рассказали ТАСС в пресс-службе Лефортовского суда Москвы. Дату рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначили.

«В суд поступила жалоба защиты Гершковича на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — рассказал собеседник агентства.

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Днем 30 марта сотрудники ФСБ задержали 31-летнего американского журналиста Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже. По данным правоохранителей, у него была аккредитация при МИД России, а сам он занимался сбором сведений о деятельности одного из оборонных предприятий по заданию американской стороны. Против корреспондента возбудили уголовное дело.

Руководство газеты WSJ выразило обеспокоенность из-за задержания своего сотрудника в Екатеринбурге. Позже Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая 2023 года. Глава МИД Сергей Лавров обсудил этот вопрос с американским коллегой Энтони Блинкеном. Министр иностранных дел России подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.