Американский журнал отказал ученым из России в публикации статьи из-за санкций

Ученые из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) не смогли опубликовать свою статью в научном журнале. Подготовленные материалы не стали рассматривать из-за санкций против РФ.

Отказал россиянам Американский географический союз, сообщил ТАСС со ссылкой на письмо ИПФ РАН в адрес президента РАН Александра Сергеева.

Ученые хотели разместить статью «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным Колебанием и атмосферным электричеством». Однако в организации заметили, что эта работа стала следствием финансируемых правительством РФ и связанными с ним ведомствами научных действий. По этой причине союз и отказал в публикации, соотнеся их с введенными санкционными мерами в отношении России.

В РАН намерены обратиться в Национальную академию наук США, чтобы досконально разобраться в ситуации. В российском институте, добавила газета «Известия», выразили «глубочайшую озабоченность» происходящим.

Под эгидой Американского географического союза, или AGU, выходит в свет научный журнал Geophysical Research Letters. Организация также содействует выпуску серии научных журналов Journal of Geophysical Research. Они считаются наиболее рейтинговыми изданиями в области геофизики.