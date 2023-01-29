Общество 29 января 2023, 16:45 Американский уборщик заразил женщин герпесом, засовывая свое хозяйство в бутылки с водой «Лента дна»: американские женщины заразились герпесом от уборщика клиники

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Сотрудник клиники стал причиной заражения клиенток неизлечимой формой герпеса. Об этом сообщил Telegram-канал «Лента дна».

По информации канала, мужчина совал свой половой орган в бутылки. Ничего не подозревавшие женщины с охотой пили воду, а позже обнаруживали у себя на губах герпес. Сообщается о 13 случаях заражения вирусом.

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Позже уборщика вычислили и предъявили иск на один миллион долларов. При этом мужчина не стал особо отпираться, лишь заявил, что переживает за женщин, которым его забавы навредили.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что ученые разработали вакцину против вируса герпеса зостер. Она помогает только от этого вида. Причем доктор заявил, что с герпесом шутить не стоит.

Он предупредил, что вирус может стать причиной менингита, энцефалита, поражения органов слуха и зрения. Особенно он опасен для людей старше 60 лет. Мясников порекомендовал прививать детей, чтобы выработались антитела на вирус герпеса зостер.