Американский театр в Москве подал в суд на Спилберга и потребовал 1,5 миллиона долларов | 360°

Эксклюзив 04 октября 2022, 13:32 Поделиться Telegram

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Viber Американский театр в Москве подал в суд на Спилберга и потребовал 1,5 миллиона долларов Пресс-служба Американского театра: иск в суд на Спилберга — вынужденная мера Flickr

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Американский театр, который работает в Москве, подал в суд на известного режиссера Стивена Спилберга в США. Пресс-служба театра заявила «360», что требует от голливудского мэтра 1,5 миллиона долларов.

«Спектакли и репетиции на стопе. Очень непростая ситуация. Ни Спилберг, ни его представители не выходят на связь уже несколько месяцев. Общение продолжалось даже после начала СВО. Не знаем нынешних причин отсутствия контактов. Возможно, надавили с какой-то из сторон», — заявили представители театра.

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Там отметили, что американские юристы уже занимаются этим вопросом. Шансы на победу Американский театр оценивает как умеренные.

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«Вряд ли высший американский суд не встанет на сторону своего гражданина в сложившейся между странами ситуации. Есть шанс контриска. 13 сентября. У театра очень тяжелое положение, на грани закрытия…» — добавили в театре.

Издание «АиФ» писало, что Американский театр открылся в Москве в ноябре 2021 года. Его спонсором был Стивен Спилберг, который позже перестал выходить на связь. Основателем и генеральным продюсером является Александр N. Задумка состояла в том, чтобы дать возможность россиянам почувствовать себя в американском театре. Для этого планировать показывать спектакли на английском языке по мотивам известных произведений. Первой и единственной постановкой на сегодняшний день стал спектакль «Ла-Ла-Ленд», поставленный по одноименному мюзиклу.

При этом сам Александр N признался, что официальных документов со Спилбергом подписано не было.

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