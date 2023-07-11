11 июля 2023, 14:07
Американский сервис Twitch оштрафовали дважды за фейки о СВО
Мировой суд Москвы оштрафовал Twitch на семь миллионов рублей за фейки об СВО
Мировой суд Москвы дважды оштрафовал стриминговый сервис Twitch, один из протоколов касался недостоверной информации о проведении специальной военной операции. Об этом сообщили «Известия».
Первый протокол составили из-за отказа американского сервиса удалить недостоверную информацию о спецоперации, содержащуюся в трех видеороликах. За это судья выписал штраф на сумму четыре миллиона рублей. По второму протоколу Twitch признали виновным в неудалении фейковой информации о СВО, а также об азартных играх и онлайн-казино. Штраф составил три миллиона рублей.
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Ранее Роскомнадзор не исключил полную блокировку стириминговой платформы Twitch в России. По словам начальника управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгения Зайцева, к вопросу необходимо подойти взвешенно. В частности, нужно учесть риски для российских блогеров, которые пользуются этим ресурсом.
За последние два года Twitch неоднократно привлекали к административной ответственности, выписывали многомиллионные штрафы по суду.
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