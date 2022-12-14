Общество 14 декабря 2022, 19:14 Американский онлайн-словарь назвал главное слово года Онлайн-словарь Dictionary.com назвал «женщина» словом года Pxhere

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«Женщина» (woman) стало словом года по версии американского онлайн-словаря Dictionary.com. Глоссарий отметил, что оно является одним из самых древних в английском языке. Но в 2022 году слово вызывало множество общественных дискуссий.

По данным на сайте словаря, количество запросов слова «женщина» стремительно возрастало несколько раз за год из-за разных значимых событий. К ним портал отнес утверждение судьей американского Верховного суда первой в истории афроамериканки Кетанджи Браун Джексон. Запросы на поиск взлетели после того, как эту судью попросили дать определение слову woman.

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Также разговоры о жизни и наследии женщины начались после смерти британской королевы Елизаветы II. По мнению Dictionary.com, 2022 год запомнится влиянием женщин на меняющийся мир.

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«С нашей точки зрения как наблюдателей и регистраторов изменения языка, „женщина“ — лучший пример того, как многие гендерные термины претерпевают изменения в том, как и к кому они применяются», — сказали на сайте.

Среди прочих за звание главного слова года боролись «инфляция», «демократия», «wordle» — онлайн-игра, в которой нужно угадать слова из пяти букв за шесть попыток.

Оксфордский словарь английского языка, напомнил RT, по общественному голосованию выбрал словом уходящего года сленговое выражение «режим гоблина». Так характеризуют поведение, основанное на следовании собственным желаниям, а также на «лени, неопрятности и жадности».