Общество 12 декабря 2022, 13:58 Американский инвестор Роджерс заявил, что большая часть существующих криптовалют исчезнет

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Американский инвестор и сооснователь инвестфонда Quantum Джим Роджерс заявил, что в будущем большая часть ныне существующих криптовалют исчезнет. Об этом написало РИА «Новости».

По его словам, жизнеспособными могут остаться лишь те криптовалюты, которые были выпущены государствами.

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«Я все еще довольно скептически настроен относительно криптовалют и думаю, что большая их часть в конце концов исчезнет и упадет до нуля», — процитировал kp.ru Роджерса.

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Власти, на его взгляд, будут стремиться установить контроль над обращением цифровых валют.