Американский эксперт заявил, что санкции США укрепят экономику РФ

Санкции США могут оказать позитивные долгосрочные последствия на экономику России в виде диверсификации финансовой системы. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал генеральный директор Sovereign Wealth Management (SWM) Гэри Королев.

«Санкции, безусловно, усложнят для российской экономики самофинансирование в краткосрочной перспективе, но в более долгосрочной перспективе может быть положительный момент в плане повышения независимости России от западной финансовой системы», — заявил Королев.

Он согласился с тем, что ситуация вокруг Украины являеться пугающей для инвесторов и теперь западные институт «будут держаться подальше от российского долга». Тем не менее, по словам эксперта, они могут инвестировать в российские акции, торгующиеся на многих западных биржах.

Королев не исключил, что на мировую экономику в целом санкции влияния не окажут.

«Конечно, влияние на российскую экономику будет негативным в кратчайшей перспективе, но в долгосрочной — результатом может стать развитие альтернативных финансовых ресурсов», — сказал Королев.

Негативно могут сказаться на российской экономике меры против суверенного долга, но это снизит налоговую зависимость, что является позитивным фактором. В целом, по мнению Королева, санкции будут «кусаться», но носят они в большей степени эволюционый, чем революционый характер.

Страны Запада заявили о принятии новых санкций в отношении России после того, как 21 февраля президент страны Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.