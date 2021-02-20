Американский блогер обвинил Влада Бумагу в плагиате

YouTube-блогер Джимми Дональдсон заявил, что его русскоязычный коллега Влад «А4» Бумага занимается плагиатом. Якобы Бумага крадет у американца обложки.

В качестве доказательств он прикрепил четыре скриншота на своей странице в Twitter.

«Самый большой канал в России просто берет мои обложки и фотошопит свое лицо на мое...»

По опубликованным кадрам можно понять, что превью видео американца и Влада Бумаги действительно очень похожи. В комментариях пользователи Сети стали писать, что русскоговорящий блогер не только копировал стилистику канала Дональдсона под названием MrBeast. Парень также вдохновлялся обложками других авторов. Так, его контент похож на работу британца под ником Morgz.

Влад Бумага является одним из самых популярных белорусских блогеров. У него более 28 миллиона подписчиков на канале «А4» на YouTube. Его ролики набирают десятки миллионов просмотров и находятся в трендах видеоплатформы.