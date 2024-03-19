Общество 19 марта 2024, 14:43 Американский астронавт Томас Стаффорд ушел из жизни

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Астронавт из США Томас Стаффорд умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщил сайт KP.RU.

Томас Стаффорд был участником в миссии «Аполлон-10», которую называли своего рода финальной репетицией полета на Луну в 1969 году. Кроме того, под его командованием состоялась историческая миссия «Союз-Аполлон», когда состыковались космические корабли СССР и США.

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Стаффорд очень подружился в то время с Алексеем Леоновым и даже назвал в его честь одного из сыновей.

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