  • Американских и европейских дипломатов пригласили в Крым

    10 сентября 2019, 09:20

    Александра Ломейко

    Украинская община Крыма сочла странной позицию США и стран ЕС, которые отказались признавать итоги выборов на полуострове. Западным дипломатам предложили приехать в республику и убедиться в прозрачности выборного процесса лично.
    Американских и европейских дипломатов пригласили в Крым

    Соответствующее предложение поступило от главы украинской общины Крыма Анастасии Гридчиной, которую процитировало РИА «Новости».

    «Может быть, стоило прислать своих наблюдателей и убедиться, что наши выборы проходят намного более честно и демократично, чем в западных странах. <...> Мы ничего не скрываем, приезжайте и убеждайтесь в этом», — заметила она.

    Гридчина добавила, что на полуострове «готовы признать честность тех выборов», на которых смогут присутствовать. В следующем году глава украинской общины Крыма готова в составе делегации, например, поехать на президентские выборы в США.

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    «Мы сможем оценить, насколько эти выборы демократичны и прозрачны, как об этом кричат на каждом шагу американские СМИ», — заметила Гридчина, добавив, что потом о полученном опыте можно будет «рассказать всему миру».

    Ранее посольство США на Украине заявило, что не признает проведенные на территории Крыма выборы. В диппредставительстве подчеркнули, что подтверждают «нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности» страны. Аналогичную позицию озвучили и в Брюсселе.

    В единый день голосования, 8 сентября, в Крыму состоялись выборы в парламент и местные советы.