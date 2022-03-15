Американские ученые заявили, что ожирение не влияет на вероятность забеременеть
Ученые из медицинской школы университета Вирджинии (США) установили, что потеря веса никак не влияет на вероятность забеременеть. Таким образом они опровергли мнение о том, что женщины с ожирением имеют меньшие шансы зачать ребенка. Об этом написал «Ридус» со ссылкой на научный журнал PLOS Medicine.
Для эксперимента ученые отобрали 379 женщин с ожирением и необъяснимым бесплодием. Их поделили на две группы. Первой необходимо было правильно питаться и заниматься спортом, другой — лишь немного повысить свою ежедневную активность. Затем обе группы прошли три курса стандартной терапии по лечению бесплодия.
Выяснилось, что никаких существенных различий в частоте беременностей и здоровых родов между двумя группами нет. В группе худеющих из 188 женщины родили 23, а в обычной группе из 191 участницы родили 29.
«Потеря веса улучшила метаболическое здоровье у испытуемых, но, к сожалению, не повысила фертильность. Бесплодие по-прежнему остается важной проблемой и требует дальнейшего изучения и дополнительных исследований», — сообщил автор исследование Дэниел Дж. Хайзенледер.