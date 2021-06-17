Американские ученые выяснили, какие люди становятся чайлдфри

В последнее время такое явление как чайлдфри — люди, которые сознательно отказываются заводить детей — часто оказывается на слуху. Ученые из Университета штата Мичиган (США) провели исследование, чтобы выяснить, кто эти люди, и делает ли их счастливыми этот выбор, написала «Газета.ru».

В ходе исследования ученые опросили 1000 добровольцев об их жизненном опыте и взглядах на жизнь, чтобы понять, кто чаще других становится чайдфри и что им дает этот выбор.

В первую очередь исследователей удивило, что чайдфри среди опрошенных оказалось больше, чем они предполагали, а именно 27%.

«Больше всего нас удивило то, как много среди людей чайлдфри. Мы обнаружили, что более четверти опрошенных относит себя к чайлдфри, что намного больше, чем показывали более ранние исследования, основанные на уровне рождаемости. Исходя из предыдущих исследований, заводить детей не хотят всего 2-9% населения», — рассказала одна из авторов исследования Дженнифер Нил.

Кроме того опросы показали: люди, которые имеют или хотят завести детей, часто являются более консервативными, чем чайдфри, а также часто негативно настроены к тем, кто выбирает бездетность. Чайлдфри же часто имеют более либеральные взгляды, также они в среднем моложе людей, выбирающих семью.

При этом исследование показало, что выбор не иметь детей не делает людей менее счастливыми.

«После поправок на демографические характеристики мы не обнаружили различий в удовлетворенности жизнью и ограниченные различия в личностных характеристиках между чайлдфри, родителями, людьми, планирующими завести детей и бездетными», — рассказали ученые.