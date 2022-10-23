Американские СМИ предположили, что Россия подготовила «теневой флот» нефтетанкеров | 360°

Общество 23 октября 2022, 08:57 Американские СМИ предположили, что Россия подготовила «теневой флот» нефтетанкеров Bloomberg: Россия создаст тайный флот нефтетанкеров в преддверии нефтяного эмбарго ЕС

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Россия создает «теневой флот» нефтяных танкеров в преддверии начала действия нефтяного эмбарго Евросоюза, предположило американское агентство Bloomberg. Как отметили его собеседники, такой вывод можно сделать из количества неназванных покупателей судов за последние полгода.

«Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что для их перевозки создается флот», — отметил исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев.

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В то время как количество западных санкций растет, несколько стран ЕС уже нарастили объемы торговли с Россией. Тенденция продолжится, несмотря на официальную русофобию, поскольку европейская экономика не может существовать без России, — таким мнением с «360» поделился руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

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