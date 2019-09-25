Американские аналитики напомнили об «атаках» российских хакеров на Черногорию и Украину

По мнению авторов документа, Россия использовала подконтрольных ей хакеров, чтобы распространять дезинформацию с целью посеять сомнения среди граждан других государств и продвинуть пророссийскую повестку.

В докладе отмечается, что в отношении Киева Москва использует два инструмента — с одной стороны это военное присутствие «на земле», а с другой — кибероперации, которые направлены на «широкую дестабилизацию политической и социальной сплоченности Украины».

«Цель российских действий — заставить украинское правительство согласиться с российским влиянием и остановить интеграцию с Западом», — выразили уверенность американские исследователи.

Что касается Черногории, то аналитики заметили, что российские хакеры активизировались после 2015 года, когда республика инициировала процесс вступления в НАТО. Специалисты RAND указали, что Москва пыталась воспрепятствовать этому решению и пустила в ход спецслужбы, националистов и оппозицию, чтобы подорвать авторитет черногорских властей.