Американская журналистка посоветовала всем русскую баню

По словам Кэти Уоррен, посещение русской бани больше всего запомнилась ей за 12 дней в России. За услуги банщика она заплатила $85.

Американка отметила, что на «веничном массаже» ее хлестали веником из березовых веток и периодически щекотно поглаживали им. Процесс массажа занял примерно 15 минут.

Также журналистка сказала, что ее три раза облили водой: сначала очень холодной, затем чуть теплее и в конце «совсем теплой». Она заметила, что после посещения бани стала умиротворенной, но бодрой, поэтому всем туристам советует русскую баню.