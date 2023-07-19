19 июля 2023, 19:13
Американская The Altai Project пополнила реестр нежелательных организаций
Минюст включил в реестр нежелательных организаций НПО The Altai Project
Неправительственная американская организация The Altai Project* попала в реестр нежелательных организаций российского министерства юстиции. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте ведомства.
До этого организацию признала нежелательной Генеральная прокуратура. В ведомстве сообщили, что руководство НПО осуществляла американка Дженнифер Кастнер.
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В ходе проверки выяснилось, что ключевым направлением работы The Altai Project* являлся саботаж строительства газопровода «Сила Сибири — 2».
Ее сотрудники предлагали жертвовать деньги на проведение экологических исследований, которые якобы докажут пагубное влияние газопровода на природу Республики Алтай. В том числе организация призывала местных жителей участвовать в несанкционированных акциях протеста.
Также «общественники» выступили против разработки Кара-Кульского месторождения, заявив, что это приведет к негативным последствиям для экологии.
По итогам проверки Генпрокуратура заявила, что The Altai Project* вмешивается во внутренние дела России и может причинить ущерб безопасности страны в экономической сфере.
*The Altai Project — американская неправительственная организация, признанная нежелательной в России.
Генпрокуратура РФ
Россия
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