Общество 19 июля 2023, 19:13 Американская The Altai Project пополнила реестр нежелательных организаций Минюст включил в реестр нежелательных организаций НПО The Altai Project Министерство юстиции Российской Федерации

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Неправительственная американская организация The Altai Project* попала в реестр нежелательных организаций российского министерства юстиции. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте ведомства.

До этого организацию признала нежелательной Генеральная прокуратура. В ведомстве сообщили, что руководство НПО осуществляла американка Дженнифер Кастнер.

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В ходе проверки выяснилось, что ключевым направлением работы The Altai Project* являлся саботаж строительства газопровода «Сила Сибири — 2».

Ее сотрудники предлагали жертвовать деньги на проведение экологических исследований, которые якобы докажут пагубное влияние газопровода на природу Республики Алтай. В том числе организация призывала местных жителей участвовать в несанкционированных акциях протеста.

Также «общественники» выступили против разработки Кара-Кульского месторождения, заявив, что это приведет к негативным последствиям для экологии.

По итогам проверки Генпрокуратура заявила, что The Altai Project* вмешивается во внутренние дела России и может причинить ущерб безопасности страны в экономической сфере.

*The Altai Project — американская неправительственная организация, признанная нежелательной в России.