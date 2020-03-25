Американская студентка получила штраф за нарушение карантина в Ярославле

По информации РИА ФАН, около месяца назад учащаяся ездила в Штаты, где провела примерно две недели.

По возвращении в Ярославль она попала на обязательный карантин. Однако во время планового осмотра сотрудники правоохранительных органов не обнаружили девушку дома.

За нарушение режима она получила штраф, после чего решила вернуться на родину.