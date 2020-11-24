«Такая наглая проверка соответствует названию корабля: Маккейн был самым ярым русофобом в истории Америки. Получается, что и корабль, названный его именем, ведет себя так же», — заметил Дандыкин.

По его словам, российский корабль все объяснил американцам, и они покинули территорию РФ. В противном случае сценарий был бы иным. Специалист напомнил об излишней наглости американских моряков как в надводном флоте, так и в подводном.

«А пока американская проверка кораблями не удалась. И показали американцам „на дверь“. Я думаю, что они будут учитывать в следующий раз такое мягкое предупреждение», — подытожил собеседник издания.