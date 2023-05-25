Общество 25 мая 2023, 10:05 Американская компания выкупила долю своего российского партнера Американский производитель одежды Guess выкупил долю в 30% у партнера в России Unsplash

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Производитель одежды из США Guess приобрел 30% доли у своего российского партнера Вячеслава Шикулова. Об этом написала газета «Коммерсант».

По данным источника, Минфин выдал Guess разрешение на выполнение пут-опциона, заключенного еще в 2015 году.

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В 2016 году Guess сообщила о привлечении к бизнесу местного партнера, которым является Шикулов. Стороны подписали пут-опцион, согласно условиям которого Guess обязалась выкупить долю до 31 декабря 2025 года, а Шикулов сможет реализовать принадлежащие ему 30%.

Управление по контролю за зарубежными активами США одобрило сделку, учитывая, что соглашение о ней заключили еще до введения санкционных ограничений.

Ранее стало известно, что японский ретейлер Uniqlo ликвидирует большую часть российских торговых точек, передав их местному бизнесу. Компания приняла это решение на фоне больших убытков, по итогам прошлого года они увеличились до 10 миллиардов рублей.