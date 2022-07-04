Американская компания MSD уберет из России вакцины от кори, ветрянки и краснухи

Американская фармацевтическая компания MSD больше не будет поставлять в Россию вакцины от кори, краснухи, ветряной оспы и паротита, сообщил «Коммерсант». По данным издания, такое решение MSD распространяется и на вакцины, которые выпускают другие производители.

При этом MSD намерена сохранить продажу препаратов, не имеющих аналогов. Сейчас контрагенты компании уже получили уведомления о прекращении поставок в Россию ряда вакцин.

В частности, речь идет о препарате от ветряной оспы «Варивакс», а также М-М-Р II от кори, краснухи и паротита. Уведомление получили в пермском Центре иммунологии и вакцинации. По словам соучредителя АНО «Коллективный иммунитет» Антонины Обласовой, по закону MSD может прекратить поставки только через год с момента уведомления Минздрава о своих намерениях.

В MSD «Коммерсанту» заявили, что делают все возможное, что обеспечить поставки в Россию жизненно важных препаратов и вакцин, у которых нет альтернативных продуктов. В Минздраве информацию о планах MSD пока не прокомментировали.

Глава DSM Group Сергей Шуляк назвал решение иностранных компаний о сокращении работы в России политическим. Но вместе с тем, по его мнению, у него есть и экономическая подоплека. Эксперт пояснил, что зарубежные фармацевтические компании будут убирать с российского рынка препараты с низкой долей продаж, но оставят оригинальные.