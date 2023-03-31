Общество 31 марта 2023, 10:10 Американская химическая корпорация нашла покупателя на бизнес в России РБК: производитель респираторов 3М начал переговоры о продаже двух заводов в России Unsplash

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Американская компания ЗМ, производящая респираторы, нашла покупателей на свой дочерний бизнес в России. Об этом сообщило издание РБК.

По данным источника, концерн изучает возможность продажи двух предприятий научно-производственному холдингу ВМП. Эта компания является одним из ведущих отечественных производителей защитных и лакокрасочных покрытий.

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Стороны уже получили одобрение сделки от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Концерну ЗМ в России принадлежали два предприятия: завод в Волоколамске и завод в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. На первом производстве изготавливали средства защиты, в частности респираторы, на втором — продукты для нефтегазовой отрасли.

Общая стоимость активов ЗМ в России оценивается в 50 миллионов долларов. Однако итоговая сумма сделки будет ниже, потому что компаниям из недружественных стран можно продавать свои предприятия только при дисконте не менее 50% от рыночной стоимости.