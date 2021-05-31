Американская делегация станет самой крупной среди иностранных на ПМЭФ

Бизнесмены США направили большое количество своих представителей на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Американская делегация будет самой крупной среди иностранных, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Мне кажется, чем жестче риторика и круче санкции, тем больше народу приезжает. Какая-то такая у нас закономерность есть, видимо, интересно посмотреть, как тут справляются», — сказал вице-премьер РБК.

По его словам, делегации из США традиционно становятся самыми многочисленными. Несмотря на жесткую риторику и сложные отношения в политике, российские и американские компании поддерживают доверительные отношения.

«Бизнес реально беспокоится, как бы политический фактор не сломал отношения. Потому что политика меняется вместе с политиками, а вот бизнес-отношения выстраиваются годами. Тем более в условиях, когда есть высокая неопределенность, появляются новые страны на мировой арене, меняются рынки», — пояснил Белоусов.

Он добавил, что на ПМЭФ приедут более 200 человек из Катара, выступающим партнером форума. Еще больше участников должны прибыть из Германии и Китая. Также крупные делегации ожидаются из Великобритании, Италии и Франции. В деловой части форума будут участвовать 1,2 тысячи компаний. При этом Роспотребнадзор разрешил ежедневно одномоментно допускать на площадку не более пяти тысяч человек.

«Приходится сильно ограничивать. Количество иностранцев, которые сейчас заявились, — это порядка двух тысяч человек», — отметил вице-премьер.

Форум пройдет с 2 по 5 июня в выставочном центре «Экспофорум».