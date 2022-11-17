17 ноября 2022, 23:57
Американская баскетболистка Грайнер начала отбывать наказание в колонии в Мордовии
Адвокат Благоволина: осужденная баскетболистка Грайнер отбывает наказание в Мордовии
Осужденная за контрабанду наркотиков американская баскетболистка Бриттни Грайнер начала отбывать наказание в исправительной колонии в Мордовии. В начале недели ее посетили адвокаты, об этом ТАСС рассказала одна из защитников американки Мария Благоволина.
«Мы подтверждаем, что Бриттни начала отбывать наказание в ИК-2 в Мордовии. Мы были у нее в начале этой недели. Бриттни справляется с ситуацией настолько, насколько возможно, и старается держаться и адаптироваться к новым условиям», — заявила Благоволина.
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Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам заключения за попытку нелегального ввоза наркотиков в Россию. Ее задержали в аэропорту Шереметьево, в багаже у спортсменки обнаружили картриджи для электронной нагревательной системы с маслом каннабиса.
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Помимо тюремного заключения, спортсменку оштрафовали на миллион рублей. В колонию из СИЗО Грайнер отправили 4 ноября. Спортсменка играла за екатеринбургский УГМК.
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