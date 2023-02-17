Общество 17 февраля 2023, 02:05 Американке на 40 лет закрыли въезд в Россию за выгул теленка на Красной площади Выгулявшей теленка на Красной площади американке Дэй запретили въезд в Россию на 40 лет РИА «Новости»

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Гражданке США, которая гуляла с теленком по Красной площади в Москве, запретили въезд в Россию. Американка не сможет приезжать в страну до 13 февраля 2063 года, сообщил ТАСС.

Миграционная служба полиции Москвы вынесла решение закрыть въезд в Россию американке Алисии Дэй на 40 лет. Выяснилось, что она проживала в Москве без регистрации.

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Полицейские задержали Дэй за выгул теленка на Красной площади в Москве 31 января. Девушка приобрела животное по объявлению в интернете и решила пройтись с ним по центру столицы.

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Свой поступок американка объяснила тем, что хотела спасти теленка от забоя. Она решила привести животное на Красную площадь, чтобы показать ему красивое место.

Тверской суд Москвы арестовал Дэй на 13 суток и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей. Выяснилось, что девушка уже проводила подобную акцию в центре Варшавы. Там она выгуливала барана.

В беседе с «360» иностранка рассказала, что надеется вернуться в Россию, потому что здесь ее будет ждать любимый человек — полицейский. С ним она познакомилась во время заключения в СИЗО.