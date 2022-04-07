Американка с русскими корнями помутилась рассудком из-за Украины и задушила сына

Проживающая в США россиянка Наталья Хичкок не справилась с эмоциями из-за событий на Украине. Она помутилась рассудком и задушила сына. Об этом написала газета New York Post.

Семья Натальи живет в округе Шебойган в штате Висконсин, США. Женщина напала на сына 30 марта.

Она тихо пробралась в детскую комнату, задушила сына Оливера и несколько раз ударила его ножом. Шум разбудил старшего ребенка. Он закричал и разбудил папу. Муж Натальи попытался спасти Оливера, но безуспешно. Ребенок умер в больнице через два дня.

Глава семьи Хичкоков рассказал, что Наталья в последнее время неадекватно воспринимала происходящее. Психологическое состояние женщины ухудшилось из-за политических новостей.

Муж женщины заявил, что проблемы с поведением у Натальи проявились после 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Она сильно переживала из-за оставшихся в РФ родителей. Также женщину сильно нервировало отсутствие авиасообщения между странами. Женщина хотела навестить родителей и быть с ними.

Наталью уже задержали. Ее муж заявил, что перед приездом полицейских женщина пыталась покончить с собой. Она выпила много таблеток и угрожала расправой другим членам семьи.

Следователи выяснили, что Наталья уже покушалась на детей. Незадолго до убийства Оливера она пыталась утопить 11-летнего сына в ванной. Наталье предъявили обвинения в убийстве первой степени и покушении на убийство несовершеннолетнего.