Американка показала, что произошло с едой из «Макдоналдса» через 17 лет

Американка Саванна Уайтхед показала, что произошло с едой из «Макдоналдса» через 17 лет. Она хранила с 2004 года.

Ее дети опубликовали видео в TikTok.

На кадрах Саванна вытаскивает из бумажного пакета дизайна 2000-х из ресторана «Макдоналдс» чизбургер и картофель фри. Дети удивляются, что внешний вид картошки и бургера практически не изменился. На продуктах не появилось плесени, они лишь высохли, а сыр приобрел кремообразную консистенцию. Изменился только запах — присутствующие на видео закрыли свои носы.

За один день ролик набрал около 200 тысяч лайкой и несколько тысяч комментариев, перепостов.

Сотрудница «Макдоналдса» из Великобритании раскрыла подписчикам в TikTok секрет, что позволяет сервису «МакАвто» работать без ошибок. По ее словам, работникам помогает одно устройство, о котором мало кто догадывается.