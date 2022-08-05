Американка отрастила ногти общей длиной 13 метров

Диана Армстронг из Миннесоты побила мировой рекорд по самым длинным ногтям рук у женщин. За 25 лет их общая длина превысила 13 метров, сообщили издатели Книги рекордов Гиннесса.

«По состоянию на 13 марта 2022 года общая длина ногтей Дианы составляет 1306,58 сантиметра, что длиннее стандартного желтого школьного автобуса. Диана отращивает ногти уже более 25 лет», — рассказали на сайте книги.

Самый длинный ноготь она сохранила на большом пальце правой руки: 138,94 сантиметра. Самый короткий — на мизинце левой руки: 109,2 сантиметра. Предыдущий максимум принадлежал Аянне Уильямс до того, как она их отрезала. Ногти Дианы оказались длиннее на 573,03 сантиметра.

Она начала отращивать их в память о дочери, которая умерла от астмы в 16 лет. Девушка в ночь перед случившимся сделала матери маникюр, а утром не проснулась.

Раньше Диана Армстронг работала парикмахером, теперь стала домохозяйкой. Дети не одобряли ее странность, пока не узнали причину. Женщина больше 10 лет лечится от депрессии. Она не стрижет ногти, но красит, и делает это дома, потому в салонах отказываются брать такую клиентку. Внуки любят украшать ее ногти. Процедура занимает от четырех до пяти часов, на покраску уходит 15-20 бутыльков лака.