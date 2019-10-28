Американист усомнился в ликвидации Абу Бакра аль-Багдади
Американист Михаил Таратута обсудил с ИА НСН сообщение о том, что президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию главы «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
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Журналист усомнился в уничтожении лидера боевиков и заметил, что история с ликвидацией главы ИГ* пойдет Трампу на пользу в связи с предстоящими выборами.
Таратута напомнил, что на протяжении нескольких лет предпринимались попытки уничтожить аль-Багдади, однако все они оказались безуспешными. Сейчас Вашингтону подвернулась возможность «что-то такое сделать» и он ею воспользовался.
«Я знаю, что в плен попали несколько соратников Багдади, которые указали его местонахождение, и под выборы это очень сложно придумать», — отметил специалист.
*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.