  • Американист усомнился в ликвидации Абу Бакра аль-Багдади

    28 октября 2019, 16:06

    Артур Блянихов

    Американист Михаил Таратута обсудил с ИА НСН сообщение о том, что президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию главы «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.

    Девять жизней Абу Бакра аль-Багдади. Правда ли, что он мертв?

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    Журналист усомнился в уничтожении лидера боевиков и заметил, что история с ликвидацией главы ИГ* пойдет Трампу на пользу в связи с предстоящими выборами.

    Таратута напомнил, что на протяжении нескольких лет предпринимались попытки уничтожить аль-Багдади, однако все они оказались безуспешными. Сейчас Вашингтону подвернулась возможность «что-то такое сделать» и он ею воспользовался.

    «Я знаю, что в плен попали несколько соратников Багдади, которые указали его местонахождение, и под выборы это очень сложно придумать», — отметил специалист.

    *«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.