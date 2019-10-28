Американист усомнился в ликвидации Абу Бакра аль-Багдади

Девять жизней Абу Бакра аль-Багдади. Правда ли, что он мертв? Подробнее

Журналист усомнился в уничтожении лидера боевиков и заметил, что история с ликвидацией главы ИГ* пойдет Трампу на пользу в связи с предстоящими выборами.

Таратута напомнил, что на протяжении нескольких лет предпринимались попытки уничтожить аль-Багдади, однако все они оказались безуспешными. Сейчас Вашингтону подвернулась возможность «что-то такое сделать» и он ею воспользовался.

«Я знаю, что в плен попали несколько соратников Багдади, которые указали его местонахождение, и под выборы это очень сложно придумать», — отметил специалист.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.