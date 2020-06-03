Американист прокомментировал случай с русским рестораном Pushkin в США

По словам Левина, нет ничего удивительного в том, что в Америке предприниматели русского происхождения пытаются защитить свой бизнес от погромщиков. По мнению специалиста, это правильно, учитывая то, что в большинстве штатов ношение огнестрела легализовано.

«На фоне того, что в некоторых городах полиция переходит на сторону протестующих — это тем более неудивительно», — обратил внимание собеседник издания.

Он заметил, что в нынешней ситуации, которая сложилась в США, может пострадать любой бизнес, вне зависимости от того, кому он принадлежит. Протестующим все равно, поскольку у них нет никаких критериев.