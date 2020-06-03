Американист прокомментировал случай с русским рестораном Pushkin в США
Американист Ярослав Левин обсудил с «ПолитЭкспертом» сообщение о том, что сотрудникам русского ресторана Pushkin в Сан-Диего (США) пришлось вооружиться, чтобы отстоять заведение от толпы протестующих.
По словам Левина, нет ничего удивительного в том, что в Америке предприниматели русского происхождения пытаются защитить свой бизнес от погромщиков. По мнению специалиста, это правильно, учитывая то, что в большинстве штатов ношение огнестрела легализовано.
«На фоне того, что в некоторых городах полиция переходит на сторону протестующих — это тем более неудивительно», — обратил внимание собеседник издания.
Он заметил, что в нынешней ситуации, которая сложилась в США, может пострадать любой бизнес, вне зависимости от того, кому он принадлежит. Протестующим все равно, поскольку у них нет никаких критериев.