Американист прокомментировал мораторий на смертную казнь в США

На сайте Министерства юстиции в США появилась информация о том, что в стране вводят временный мораторий на смертную казнь. Комментарий по этому поводу дал профессор СПбГУ, американист Александр Кубышкин, рассказала радиостанция Sputnik.

Кубышкин отметил, что в Соединенных штатах, начиная с девяностых годов, практика приведения смертных приговоров была заморожена. Такое решение было принято в те времена, когда у власти находился Билл Клинтон. При Бараке Обаме решение не поменяли. Однако в двухтысячных годах во время борьбы с терроризмом некоторые ограничения были сняты.

Новые приговоры, по словам американиста, были исполнены во время правления Дональда Трампа. И впервые за 40 лет казнили женщину. Такое событие спровоцировало большой шум среди сторонников Демократической партии.

По мнению Кубышкина, нынешнее решение было избрано в противовес прежней администрации. Демократы, таким образом, пытаются найти общественную поддержку, идут на уступки национальным меньшинствам, которые полагают, что афроамериканцев казнят чаще, чем белых.

Таким образом хотят сгладить полемику, считает Кубышкин.