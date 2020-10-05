Американист посчитал спекуляцией сообщения о сокрытии Трампом COVID-19

«Некоторые политтехнологии, например, из университета Хопкинса считают, что это была фейковая новость, что он не заболел, а сделал это, чтобы его пожалели», — обратил внимание собеседник издания.

Он предположил, что по этой теме будет много спекуляций. По его словам, консерваторы будут выгораживать Трампа, а либералы, наоборот, обвинять.