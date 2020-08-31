Американист оценил идею с выплатами «потомкам рабов» в США

По мнению специалиста, воплощение этой идеи будет зависеть от результатов президентских выборов. Если победят демократы в лице Джо Байдена, то инициатива с репарациями осуществятся очень быстро. Если вновь победит Дональд Трамп, представляющий республиканцев, то процесс может застопориться.

«Протесты в США после убийства Джорджа Флойда (в мае 2020 — прим. „Политики Сегодня“) и без того уже накалились, перешли все возможные границы и стали насильственными. А потом произошла стрельба в Кеноше», — напомнил собеседник издания.

По его словам, Демократическая партия не одобряет насильственные акции, происходящие сейчас в Соединенных Штатах. Поэтому и поступило предложение о выплатах потомкам рабов, чтобы хоть как-то снизить градус протестов.

«Безусловно, появится целая волна „фальшивых потомков рабов“, но тут уже вопрос проработки этой инициативы. Сейчас подготовиться к этому сложно, потому что нет примеров и прецедентов», — добавил американист.