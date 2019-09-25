  • Американист: отмена лотереи грин-карт в России не вызовет особых проблем

    25 сентября 2019, 15:26

    Артур Блянихов

    Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев обсудил с ИА Ura.ru предложение запретить в России проведение американской лотереи грин-карт.

    Госдума предложила запретить американскую лотерею грин-карт

    Подробнее

    По мнению специалиста, отмена лотереи не вызовет особых проблем. Даже если она и произойдет, то не будет действовать бесконечно.

    «Пока Россия выбивает очки для торга — вы нам консульство в Сан-Франциско, мы вам лотерею грин-карт», — пояснил Васильев.

    Он напомнил, что два года назад сам президент США Дональд Трамп предлагал отменить лотерею, дабы повысить качество мигрантов. Таким образом, российская сторона в некоторой степени подыгрывает хозяину Белого дома, говоря о возможном запрете.