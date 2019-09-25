Американист: отмена лотереи грин-карт в России не вызовет особых проблем
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев обсудил с ИА Ura.ru предложение запретить в России проведение американской лотереи грин-карт.
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По мнению специалиста, отмена лотереи не вызовет особых проблем. Даже если она и произойдет, то не будет действовать бесконечно.
«Пока Россия выбивает очки для торга — вы нам консульство в Сан-Франциско, мы вам лотерею грин-карт», — пояснил Васильев.
Он напомнил, что два года назад сам президент США Дональд Трамп предлагал отменить лотерею, дабы повысить качество мигрантов. Таким образом, российская сторона в некоторой степени подыгрывает хозяину Белого дома, говоря о возможном запрете.