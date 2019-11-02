Американец вывел на разговор операторов пиццерий-конкурентов. Пранк закончился взаимными оскорблениями

Gранкер из Хьюстона решил подшутить над пиццериями-конкурентами. Одновременно набрав их номера и получив ответ на звонок, молодой человек положил телефоны рядом друг с другом, чтобы работники могли поговорить.

Сотрудники пиццерий были готовы принять заказ у покупателя и не сразу поняли, что на другом конце провода — ресторан-соперник. Представители пиццерий поймали неловкую паузу из-за непонимания ситуации. Прервал молчание, сотрудник пиццерии Papa John’s. «Не хотели бы вы попробовать нашу огромную пиццу с одним топпингом за 7.99$?» — сказал он конкуренту.

Вежливо отказавшись, оператор Domino’s указал, что у них такая пицца стоит на доллар дешевле. Высказывание сотрудника Domino’s вызвало волну негодования у собеседника из Papa John’s. Он стал возмущенно кричать, обвиняя оппонента в отсутствии лояльного отношения к клиентам.

Перепалка переросла в личный конфликт, в котором сотрудник Domino’s обвинил второго в некомпетентности. Весь разговор сопровождался резкими высказываниями и нецензурными выражениями в адрес друг друга и компаний-работодателей.

Весь конфликт был записан на видео, которое прерывается на середине. Как долго продолжалась ссора между сотрудниками и продолжалась ли она вообще — остается загадкой.