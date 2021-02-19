Американец ушел от беременной девушки к ее матери

Молодой человек ушел от своей беременной девушки к ее 44-летней матери, у которой уже есть шесть внуков. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что беременная взяла маму на роды в качестве поддержки. Сразу после возвращения из роддома молодая мать обнаружила, что ее партнер, отец ребенка, и мама переехали в другой дом.

«Это огромное предательство. Все-таки ожидаешь, что бабушка немедленно влюбится в новорожденного, а не в его отца», — поделилась пострадавшая.