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    19 февраля 2021, 18:06

    Американец ушел от беременной девушки к ее матери

    Дарья Морозова

    Молодой человек ушел от своей беременной девушки к ее 44-летней матери, у которой уже есть шесть внуков. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Уточняется, что беременная взяла маму на роды в качестве поддержки. Сразу после возвращения из роддома молодая мать обнаружила, что ее партнер, отец ребенка, и мама переехали в другой дом.

    «Это огромное предательство. Все-таки ожидаешь, что бабушка немедленно влюбится в новорожденного, а не в его отца», — поделилась пострадавшая.