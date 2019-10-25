Американец обнаружил жемчужину в своей тарелке

По информации издания, мужчина и его жена Шерил заказали устрицы в открывшемся недавно ресторане. Когда Шермер ел одну из них, то почувствовал что-то твердое во рту, а потом достал оттуда жемчужину размером с горошину.

Счастливчик отдал ее владельцу ресторана в память о случайности. Он добавил, что уже сталкивался с подобным в детстве во время обеда с отцом в другом ресторане.

По оценкам экспертов, шанс обнаружить жемчужину в устрице равен 1 к 10 тысячам.

«За свою карьеру я поставлял сотни тысяч устриц и никогда не находили жемчужину», — отметил поставщик устриц в рестораны Кевин Джозеф.