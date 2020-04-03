Американец не смог улететь из Москвы к умирающему отцу. «Аэрофлот» отменил рейс в последний момент

Американский артист балета Джулиан Маккей не смог улететь домой из Москвы, чтобы повидаться с умирающим отцом. Полет отменили, когда люди уже сидели на своих местах.

«Я просто пытаюсь вернуться домой, чтобы побыть с моим отцом в его последние дни. Что за фигня, „Аэрофлот“? Вы говорите, что это последний рейс… вы продаете дорогие билеты… сажаете всех… и затем выгоняете, провоцируя беспорядки», — написал Маккей на своей странице в Instagram. Что это был за рейс — артист не уточнил.

Ранее генконсульство России в США сообщило на своей странице в Facebook, что отменен запланированный на 3 апреля вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву.

«Согласно имеющейся информации, решением Росавиации рейс „Аэрофлота“ по маршруту Нью-Йорк — Москва, запланированный на 3 апреля, отменен», — говорится в заявлении дипведомства. Ранее Росавиация сообщила, что россияне с 31 марта смогут прилетать в Москву из-за рубежа только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки.

В России из-за пандемии действует строгий режим самоизоляции. Людям нельзя выходить на улицу без необходимости. Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим. В РФ зафиксировали 4149 случаев заражения коронавирусом. От вызываемой инфекцией болезни погибли 34 человека.