Американец нашел у родственника медаль «За безупречную службу» КГБ

Американец обнаружил у родственников спрятанную в книге советскую медаль. Пользователи Reddit выяснили, что это награда «За безупречную службу», которую выдавали сотрудникам КГБ СССР.

«Во время уборки дома у родственников я нашел эту награду. Она была вклеена в книгу. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?» — спросил участник форума с ником Im-A-Scared-Child.

Выяснилось, что подобные медали выдавались по выслуге лет в МВД и КГБ СССР. В случае со спецслужбой в нижней части также чеканились римские цифры ХХ, XV или Х.

Пользователю досталась медаль с числом XV. То есть ее обладателю награду вручили за 15 лет безупречной службы в КГБ.

«Чувак, может, это просто мое воображение, но это очень крутая вещь, которую можно найти в доме родственников! — написал JPierre90. — Во-первых, видимо, они были шпионами времен холодной войны, поскольку это медаль КГБ. Во-вторых, ее явно хотели спрятать».

Другие отнеслись к находке со скепсисом, считая, что медаль могла использоваться ради шутки или в качестве остроумного подарка.

«Медаль выглядит очень потертой, а шпионам даже не нужно было брать свои награды из коробки. Скорее всего, это предмет коллекционирования или он нашел/украл ее», — отметил az9393.

Медали за безупречную службу выдавались за стаж работы в органах, а не за какие-то подвиги. На Ebay полный комплект из трех подобных наград КГБ продают менее чем за пять тысяч рублей.