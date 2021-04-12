Американец на работе приторговывал самодельными сэндвичами жены

Американка предложила мужу не есть фастфуд на рабочем месте, а брать бутерброды с собой из дома. В итоге мужчина продавал ее бутерброды, а на деньги от реализации все равно покупал еду в питейных заведениях. Об этом рассказала жена на Reddit.

Пара в данный момент копит на жилье, поэтому они решили экономить. Жена заметила, что ее возлюбленный тратит на еду вне дома по 20 долларов в день, что в переводе на российские деньги примерно 1,5 тысячи рублей. В месяц это превышало 300 долларов или 23 тысячи рублей.

Поэтому заботливая жена решила делать для мужа бутерброды самостоятельно. В какой-то момент муж начал просить жену готовить больше бутербродов, обосновывая это тем, что он не наедается. Ложь вскрылась, когда они пригласили на обед товарища, доставшего на стол бутерброды, которые были сделаны заботливой супругой. Так женщина узнала о том, что ее муж продавал на работе ее самодельный фастфуд.

Ранее диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова посоветовала более полезную альтернативу «классическому» фастфуду. В числе таких блюд назвали салат из овощей без заправки, йогурт со свежими ягодами, сэндвич из цельнозерновой муки с рыбой, приготовленной на гриле, напомнил сайт «Мир 24».