Американец на картах Google обнаружил разбившийся корабль НЛО

Пользователь Twitter обнаружил с помощью сервиса Google Earth разбившийся НЛО. Странный объект он нашел в окрестностях национального парка Долина Смерти в Калифорнии.

Он отметил, что загадочный объект окружен танками. В качестве доказательства своих слов американец оставил точные координаты своей находки.

Недалеко от объекта мужчина наше 103-метровую каплевидную впадину. Он считает, что это след от приземления большого инопланетного корабля.

На этом поиски пользователь Twitter не прекратил. В 14 километрах от НЛО он обнаружил лежащий на земле самолет. Мужчина предположил, что кто-то подобрался к инопланетному слишком близко и был убит.

В комментариях многие попытались опровергнуть предположение мужчины. Они заявили, что танки могут быть списанными военными машинами. После утилизации их могли использовать в качестве мишеней для бомбардировщиков ВВС США. К тому же, добавили подписчики «агента Малдера», что якобы НЛО находится в 240 километрах к юго-западу от авиабазы Грум-Лейк.