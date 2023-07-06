Общество 06 июля 2023, 19:23 Амбассадоры бизнес-сообщества Москвы начали работать за рубежом Заммэра Сергунина: амбассадоры московских компаний начали работу в дружественных странах Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

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Московский экспортный центр (МЭЦ) запустил программу, в рамках которой амбассадоры московского бизнес-сообщества будут продвигать товары и услуги городских предприятий в дружественных странах. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, представители первых столичных компаний уже начали работу в Индии, Египте и Таиланде. До конца года программу расширят еще на три страны.

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Сергунина уточнила, что амбассадоры будут помогать предпринимателям находить надежных партнеров и организовывать работу с дистрибьюторами, ретейл-сетями и маркетплейсами. Они также будут заниматься формированием имиджа Москвы как поставщика высококлассной продукции и технологий.

Помимо этого, одной из важных задач амбассадоров будут взаимодействие и очные переговоры с покупателями и партнерами за рубежом. Вдобавок они будут сообщать производителям о том, какие товары пользуются спросом в конкретном регионе.

Программа МЭЦ упростит выход на международные рынки для столичных компаний, заключила заммэра Москвы. Центр разработал более 30 сервисов для экспортеров, которые помогают им участвовать в выставках и продвигать товары через зарубежные маркетплейсы. За год столичный бизнес укрепил сотрудничество и заключил новые контракты с партнерами из 26 государств, включая страны СНГ, Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока.

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