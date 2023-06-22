Общество 22 июня 2023, 18:12 Amazon внесли в список подлежащих «приземлению» зарубежных компаний Роскомнадзор включил 12 провайдеров в перечень компаний, подлежащих «приземлению» Unsplash

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Роскомнадзор внес еще 12 иностранных провайдеров хостинга в список зарубежных компаний, подлежащих «приземлению». Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих „приземлению“», — отметили в пресс-службе РКН

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Среди компаний, которые подлежат «приземлению», теперь есть Amazon Web Services, Hetzner Online GmbH, Network Solutions, Bluehost, Kamatera и другие.

Закон о работе иностранных лиц в интернете на территории России приняли 1 июля 2021 года. Внесение провайдеров в список на «приземление» подразумевает, что они должны открыть в РФ представительство и опубликовать на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями.

Эти компании также обязаны создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, чтобы в оперативном режиме взаимодействовать с органами власти и ограничивать доступ к информации, которая нарушает законодательство страны.

Также ведомство 20 июня составило протокол на Apple за отказ удалять запрещенные данные. За это компании грозит шатав до четырех миллионов рублей.