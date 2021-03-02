Amazon изменил логотип после сравнений с «ухмылкой Гитлера»

Amazon изменил иконку приложения после того, как пользователи соцсетей начали видеть в ней ухмыляющегося Адольфа Гитлера. Вместо прежних «усов» теперь будет наклейка с загнутым углом.

Компания изменила логотипа скотч с неровным краем, в котором пользователи соцсетей увидели усы щеточкой, ассоциирующиеся с Адольфом Гитлером, рассказал The Verge.

Компания упомянула их клиентоориентированность, когда они решили изменить данный логотип. Они сказали, что всегда счастливы порадовать пользователей.

«Мы разработали новый значок, чтобы вызывать предвкушение, волнение и радость, когда пользователи начинают онлайн-путешествие за покупками, точно так же, как они это делают, когда видят наши посылки на пороге» — сказали в компании.

Новую иконку для приложения Amazon начал использовать в январе 2021 года. Она ассоциируется с фирменной коробкой с синим упаковочным скотчем. В нижней части иконки разместили стрелку-улыбку, которая есть на логотипе компании.

Из-за скотча пользователи социальных сетей сравнили иконку с ухмыляющимся Гитлером, другие рассмотрели там ухмылку основателя Amazon Джеффа Безоса.

Основатель Amazon Джефф Безос снова оказался на первом месте в списке самых богатых людей. Это случилось 17 февраля за счет сокращения состояния гендиректора Tesla Илона Маска за сутки на 4,58 миллиарда долларов.

Американскую корпорацию Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации. Иск в суд с такими обвинениями подала юридическая фирма Wigdor LLP.