Аман Тулеев рассказал, как заставлял чиновников изображать йети, чтобы «взбодрить народ»

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заставлял чиновников переодеваться в йети. Так он подогревал интерес жителей и заботился о развитии горнолыжного туризма в регионе.

Он попросил главу Таштагольского района «взбодрить народ».

«Должен признаться: каюсь, да, это я подогревал интерес к йети. <...> „Владимир Николаевич, ты же у нас очень умный, взбодри-ка народ. Найди кого-то повыше ростом, <…> пусть побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели“. Интерес к снежному человеку подогревался» — написал он в Instagram.

Экс-глава отметил, что несколько местных охотников клялись, что видели йети своими глазами.

«Пусть приезжают и ищут. Району же выгодно: приехали, за все надо платить, покушать, переночевать, развлекаться. Дополнительные деньги в казну пойдут», — отметил Тулеев.

По его словам, с 2010 года в Горной Шории стали отмечать День снежного человека. Его приурочили к открытию горнолыжного сезона. Даже был учрежден специальный приз — один миллион рублей тому, кто найдет йети. Тогда народ «завелся», и туристов больше стало приезжать. Снежного человека так никто и не нашел.