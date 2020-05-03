«Алые паруса» задумали провести в онлайн-формате

Праздник петербургских выпускников «Алые паруса» могут отменить в конце июня. Если городские власти примут такое решение, то выпускной в Северной столице пройдет онлайн.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Бочков рассказал Nation News, что в перспективе «Алые паруса» войдут в программу перераспределения городского бюджета на ближайшие месяцы. Парламентарий выразил надежду, что онлайн-формат сможет «хоть немного заменить настоящую радость от наступления взрослой жизни».

Бочков поделился, что деньги, которые выделили для проведения «Алых парусов», могут направить на поддержку врачей и оснащение больниц.

«Это один из сценариев, и мы видим, что у нас нет такого распространения болезни, как в Москве. Все будет зависеть от ближайшей недели и от того, как будет развиваться пандемия. Пока мы видим, что больницы переполнены», — пояснил собеседник.

В Петербурге с начала пандемии зафиксировали 5029 случаев заражения коронавирусом. Всего в России 134 687 инфицированных. Из них 1280 умерли от COVID-19.